ФІФА визначилася з датами проведення клубного ЧС – жеребкування вже сьогодні

Японія відмовилася від клубного ЧС-2021
Як повідомляє офіційний сайт ФІФА, 29 листопада, визначаться чвертьфінальні пари турніру. А сам турнір пройде з 3 по 12 лютого 2022 року.
На початку вересня Японія відмовилася від проведення клубного ЧС-2021 через пандемію COVID-19. Слідом за Японією від проведення клубного чемпіонату світу відмовилася і ПАР.
Це буде третій поспіль розіграш клубного ЧС на Аравійському півострові – два попередні приймали Катар. До речі, того ж 2022 року у Катарі пройде чемпіонат світу з футболу.
Представники УЄФА та КОНМЕБОЛ розпочнуть боротьбу на турнірі з півфіналу.
Учасники клубного чемпіонату світу:
- Челсі (Англія, УЄФА)
- Палмейрас (Бразилія, КОНМЕБОЛ)
- Аль-Хіляль (Саудівська Аравія, АФК)
- Аль-Ахлі (Єгипет, КАФ)
- Монтеррей (Мексика, КОНКАКАФ)
- Окленд Сіті (Нова Зеландія, ОФК)
- Аль-Джазіра (Катар, господарі)