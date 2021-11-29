29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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ФІФА визначилася з датами проведення клубного ЧС – жеребкування вже сьогодні

Олександр Трикіша
29 листопада, 11:02
ФІФА затвердила дати проведення клубного чемпіонату світу 2021 року в ОАЕ. Жеребкування турніру відбудеться вже сьогодні, а сам турнір – у лютому наступного року

Японія відмовилася від клубного ЧС-2021

Як повідомляє офіційний сайт ФІФА, 29 листопада, визначаться чвертьфінальні пари турніру. А сам турнір пройде з 3 по 12 лютого 2022 року.

На початку вересня Японія відмовилася від проведення клубного ЧС-2021 через пандемію COVID-19. Слідом за Японією від проведення клубного чемпіонату світу відмовилася і ПАР.

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Це буде третій поспіль розіграш клубного ЧС на Аравійському півострові – два попередні приймали Катар. До речі, того ж 2022 року у Катарі пройде чемпіонат світу з футболу.

Представники УЄФА та КОНМЕБОЛ розпочнуть боротьбу на турнірі з півфіналу.

Учасники клубного чемпіонату світу:

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  • Челсі (Англія, УЄФА)
  • Палмейрас (Бразилія, КОНМЕБОЛ)
  • Аль-Хіляль (Саудівська Аравія, АФК)
  • Аль-Ахлі (Єгипет, КАФ)
  • Монтеррей (Мексика, КОНКАКАФ)
  • Окленд Сіті (Нова Зеландія, ОФК)
  • Аль-Джазіра (Катар, господарі)