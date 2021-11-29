28 ноября 14:00
Ингулец 0
Шахтер 1
28 ноября 17:00
Рух 2
Металлист 1925 0
28 ноября 19:30
Колос 1
Верес 0
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

ФИФА определилась с датами проведения клубного ЧМ – жеребьевка уже сегодня

Александр Трикиша
29 ноября, 11:02
ФИФА утвердила даты проведения клубного чемпионата мира 2021 года в ОАЭ. Жеребьевка турнира состоится уже сегодня, а сам турнир – в феврале следующего года

Япония отказалась от клубного ЧМ-2021

Как сообщает официальный сайт ФИФА, 29 ноября определятся четвертьфинальные пары турнира. Сам же турнир пройдет с 3 по 12 февраля 2022 года.

В начале сентября Япония отказалась от проведения клубного ЧМ-2021 из-за пандемии COVID-19. Вслед за Японией от проведения клубного чемпионата мира отказалась и ЮАР.

Реклама

Это будет третий подряд розыгрыш клубного ЧМ на Аравийском полуострове – два предыдущих принимал Катар. Кстати, в том же 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу.

Представители УЕФА и КОНМЕБОЛ вступят в борьбу на турнире с полуфинала.

Участники клубного чемпионата мира:

Реклама
  • Челси (Англия, УЕФА)
  • Палмейрас (Бразилия, КОНМЕБОЛ)
  • Аль-Хиляль (Саудовская Аравия, АФК)
  • Аль-Ахли (Египет, КАФ)
  • Монтеррей (Мексика, КОНКАКАФ)
  • Окленд Сити (Новая Зеландия, ОФК)
  • Аль-Джазира (Катар, хозяева)