ФИФА определилась с датами проведения клубного ЧМ – жеребьевка уже сегодня

Япония отказалась от клубного ЧМ-2021
Как сообщает официальный сайт ФИФА, 29 ноября определятся четвертьфинальные пары турнира. Сам же турнир пройдет с 3 по 12 февраля 2022 года.
В начале сентября Япония отказалась от проведения клубного ЧМ-2021 из-за пандемии COVID-19. Вслед за Японией от проведения клубного чемпионата мира отказалась и ЮАР.
Это будет третий подряд розыгрыш клубного ЧМ на Аравийском полуострове – два предыдущих принимал Катар. Кстати, в том же 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу.
Представители УЕФА и КОНМЕБОЛ вступят в борьбу на турнире с полуфинала.
Участники клубного чемпионата мира:
- Челси (Англия, УЕФА)
- Палмейрас (Бразилия, КОНМЕБОЛ)
- Аль-Хиляль (Саудовская Аравия, АФК)
- Аль-Ахли (Египет, КАФ)
- Монтеррей (Мексика, КОНКАКАФ)
- Окленд Сити (Новая Зеландия, ОФК)
- Аль-Джазира (Катар, хозяева)