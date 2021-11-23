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Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
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ФІФА це не сподобається. Агент ЦРУ допоміг Катару стати країною-господаркою ЧС-2022

Сергій Шаховець
23 листопада, 15:20
Колишній офіцер розвідки ЦРУ стежив за футбольними чиновниками конкуруючих країн

Офіцер ЦРУ допоміг Катару здобути чемпіонат світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Катару найняла людину на ім'я Кевін Чолкер, щоб отримати перевагу при виборі країни-господарки чемпіонату світу 2022 року, повідомляє Associated Press.

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За даними джерела, екс-офіцер ЦРУ шпигував за представниками інших країн, які були конкурентами Катару у боротьбі за ЧС-2022 Крім того, Чолкер стежив за ключовими футбольними чиновниками ФІФА.

Розслідування AP ґрунтується на інтерв'ю з колишніми соратниками Чолкера, а також на контрактах, рахунках, електронних листах та огляді ділових документів.

Чемпіонат світу-2022 / Фото: FIFA.com

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У своїй роботі Чолкер наймав людей, які представлялися фотожурналістами, щоб стежити за заявками країн, що конкурують. Також за завданням екс-агента ЦРУ створювалися фейкові акаунти привабливих жінок у Фейсбуці, які мали вивідати оперативну інформацію у чиновників

Оперативники, які працювали на Чолкера, також шукали журнали телефонних розмов одного високопосадовця ФІФА перед голосуванням 2010 року.

Світова першість вперше розпочнеться восени / Фото: REUTERS

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Нагадаємо, що вибори країни господині світової першості з футболу 2022 року відбулися 2 грудня 2010 року у Цюріху. Суперниками Катару були Австралія, США, Республіка Корея та Японія.

Раніше ми повідомляли, що в Катарі завершили будівництво останнього стадіону до чемпіонату світу 2022 року. Унікальна арена збудована з морських контейнерів.

У Катарі побудували стадіон з морських контейнерів / Фото: REUTERS