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Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
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ФИФА это не понравиться. Агент ЦРУ помог Катару стать страной-хозяйкой ЧМ-2022

Сергей Шаховец
23 ноября, 15:20
Бывший офицер разведки ЦРУ следил за футбольными чиновниками конкурирующих стран

Офицер ЦРУ помог Катару получить чемпионат мира / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Катара наняли человека по имени Кевин Чолкер, чтобы получить преимущество при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, сообщает Associated Press.

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По данным источника, экс-офицер ЦРУ шпионил за представителями других стран, которые были конкурентами Катара в борьбе за ЧМ-2022. Кроме того Чолкер следил за ключевыми футбольными чиновниками ФИФА.

Расследование AP основано на интервью с бывшими соратниками Чолкера, а также на контрактах, счетах, электронных письмах и обзоре деловых документов.

Чемпионат мира-2022 / Фото: FIFA.com

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В своей работе Чолкер нанимал людей, которые представлялись фотожурналистами, чтобы следить за заявками конкурирующих стран. Также по заданию экс-агента ЦРУ создавались фэйковые аккаунты привлекательных женщин в Фейсбуке, которые должны были выведать оперативную информацию у чиновников.

Оперативники, работавшие на Чолкера, также искали журналы телефонных разговоров одного высокопоставленного чиновника ФИФА перед голосованием 2010 года.

Мировое первенство впервые начнется осенью / Фото: REUTERS

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Напомним, что выборы страны хозяйки мирового первенства по футболу 2022 года прошли 2 декабря 2010 года в Цюрихе. Соперниками Катара были Австралия, США, Республика Корея и Япония.

Ранее мы сообщали, что в Катаре завершили строительство последнего стадиона к чемпионату мира 2022 года. Уникальная арена построена из морских контейнеров.

В Катаре построили стадион из морских контейнеров / Фото: REUTERS