Ферстаппен виграв дощову кваліфікацію Гран-прі Бельгії, один з лідерів розбив болід

В Бельгії пройшла кваліфікація Грпн-прі Формули-1 / Фото: Reuters
Чинний чемпіон Фоомули-1 Льюїс Гамільтон показав лише третій результат у кваліфікації.
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Відзначимо, що Ландо Норріс потрапив в аварію в третьому сегменті, через що кваліфікація була на час перервана.
А так ледь не вилетів з траси П'єр Гаслі:
Нагадаємо, в загальному заліку продовжує лідирувати Гамільтон (195). Зовсім трохи йому програє Ферстаппен (187), а трійку замикає Норріс (113).
Кваліфікація Гран-прі Бельгії:
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.59,765
2. Джордж Расселл (Вільямс) +0,321
3. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +0,334
4. Даніель Ріккардо (Макларен) +1,099
5. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +1,170
6. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +1,399
7. Серхіо Перес (Ред Булл) +2,347
8. Валттері Боттас (Мерседес) +2,737
9. Естебан Окон (Альпін) +3,748
10. Ландо Норріс (Макларен) – не показав часу
Вибули після другого сегмента:
11. Шарль Леклер (Феррарі)
12. Ніколас Латіфі (Вільямс)
13. Карлос Сайнс (Феррарі)
14. Фернандо Алонсо (Альпін)
15. Ланс Стролла (Астон Мартін)
Вибули після першого сегмента:
16. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео)
17. Юкі Цунода (Альфа Таурі)
18. Мік Шумахер (Хаас)
19. Кімі Райкконен (Альфа Ромео)
20. Микита Мазепін (Хаас)