Ферстаппен выиграл дождливую квалификацию Гран-при Бельгии, один из лидеров разбил болид

В Бельгии прошла квалификация Гран-при Формулы-1 / Фото: Reuters
Действующий чемпион Фоомулы-1 Льюис Хэмилтон показал лишь третий результат в квалификации.
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Отметим, что Ландо Норрис попал в аварию в третьем сегменте, из-за чего квалификация была на время прервана.
А так едва не вылетел с трассы Пьер Гасли:
Напомним, в общем зачете продолжает лидировать Хэмилтон (195). Совсем немного ему проигрывает Ферстаппен (187), а тройку замыкает Норрис (113).
Квалификация Гран-при Бельгии:
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.59,765
2. Джордж Расселл (Уильямс) +0,321
3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,334
4. Даниэль Риккардо (Макларен) +1,099
5. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1,170
6. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1,399
7. Серхио Перес (Ред Булл) +2,347
8. Валттери Боттас (Мерседес) +2,737
9. Эстебан Окон (Альпин) +3,748
10. Ландо Норрис (Макларен) – не показал времени
Выбыли после второго сегмента:
11. Шарль Леклер (Феррари)
12. Николас Латифи (Уильямс)
13. Карлос Сайнс (Феррари)
14. Фернандо Алонсо (Альпин)
15. Ланс Стролл (Астон Мартин)
Выбыли после первого сегмента:
16. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео)
17. Юки Цунода (Альфа Таури)
18. Мик Шумахер (Хаас)
19. Кими Райкконен (Альфа Ромео)
20. Никита Мазепин (Хаас)