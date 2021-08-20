Не допомогли гроші батька-мільярдера. Російський гонщик – найгірший в Формулі-1

Російський пілот команди Хаас Нікіта Мазепин названий найгіршим в першому половині сезону, на першому місці в рейтингу Макс Ферстаппен

Мазепін проводить перший сезон в Ф-1

Російський гонщик Формули-1 Нікіта Мазепин був визнаний найгіршим пілотом першої половини сезону-2021 за версією The Race.

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Гонщик Хааса отримав оцінку 3,0 – це найгірший результат серед пілотів нинішнього сезону. "Не дивлячись на те, що він скоротив кількість помилок, які допускав на старті чемпіонату, темп Мазепіна невтішний. Він також боровся з керуванням, шинами і скороченням втрат часу. Але незважаючи на помітне відставання від партнера по команді, Мазепін все ж видав кілька багатообіцяючих моментів: зокрема, обгін Міка Шумахера після піт-стопів в Сільверстоуні" , – пише The Race.

Лідером рейтингу став пілот Ред Булла Макс Ферстаппен з результатом 8,7 бала. Ландо Норріс з Макларена отримав 8,3 бала і посів друге місце, гонщик Мерседеса Льюїс Хемілтон з 7,5 балами третій.

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Нікіта Мазепін – син Дмитра Мазепіна, російського підприємця, основного власника і голови ради директорів компанії "Уралхім". Завдяки мільярдам батька Мазепін-молодший потрапив в Формулу-1.