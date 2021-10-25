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Манчестер Юнайтед 0
Ліверпуль 5
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Рух 2
Минай 2
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Динамо 2
Дніпро-1 0
24 жовтня 19:30
Зоря 1
Колос 0
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
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2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
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Ліверпуль --
Атлетіко --
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Ферстаппен йде у відрив від Гамілтона: результати Гран-прі США

Сергій Шаховець
25 жовтня, 09:30
На автодромі в Остіні завершилася гонка Гран-прі США Формули-1. За її результатами перемогу здобув пілот Ред Булл Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен здобув перемогу в Гран-прі США Формули-1 / Фото: Колаж: Сьогодні

На другому місці фінішував гонщик Мерседеса Льюїс Гамільтон. У трійку кращих пілотів потрапив ще один пілот Ред Булл Серхіо Перес.

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Переможець Гран-прі Туреччини Вальттері Боттас посів шосте місце в гонці.

Вже за традицією, останнім фінішував російський пілот Хаас Микита Мазепін. Він зайняв 17-е місце через сходження трьох пілотів. Німець Мік Шумахер зайняв 16-е місце.

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Завдяки перемозі в Гран-прі США Формули-1 Макс Ферстаппен відіграв у Льюїса Гамільтона шість очок і збільшив відрив від пілота Мерседеса до 12.

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Мерседес як і раніше лідирує у Кубку конструкторів: у німецької команди 460.5 очок проти 437.5 у Ред Булл. У боротьбі за третє місце Феррарі підтяглася до Макларен, скоротивши розрив до 3.5 очок: 254 проти 250,5.

Кубок конструкторів:

  • 1. Мерседес – 460.5 очок
  • 2. Ред Булл – 437.5
  • 3. Макларен – 254
  • 4. Феррарі – 250,5
  • 5. Альпін – 104
  • 6. Альфа Таурі – 94
  • 7. Астон Мартін – 62
  • 8. Вільямс – 23
  • 9. Альфа Ромео – 7
  • 10. Хаас – 0.

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