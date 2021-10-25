24 октября 17:15
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Реал 2
24 октября 18:30
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Ливерпуль 5
24 октября 14:00
Рух 2
Минай 2
24 октября 17:00
Динамо 2
Днепр-1 0
24 октября 19:30
Заря 1
Колос 0
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
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Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
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ПСЖ --
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Ливерпуль --
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Ферстаппен уходит в отрыв от Хэмилтона: результаты Гран-при США

Сергей Шаховец
25 октября, 09:30
На автодроме в Остине завершилась гонка Гран-при США Формулы-1. По ее результатам победу одержал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен одержал победу в Гран-при США Формулы-1 / Фото: Коллаж: Сегодня

На втором месте финишировал гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон. В тройку лучших пилотов попал еще один пилот Ред Булл Серхио Перес.

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Победитель Гран-при Турции Валтери Боттас занял шестое место в гонке.

Уже по традиции, последним финишировал российский пилот Хаас Никита Мазепин. Он занял 17-е место из-за сходов трех пилотов. Немец Мик Шумахер занял 16-е место.

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Благодаря победе в Гран-при США Формулы-1 Макс Ферстаппен отыграл у Льюиса Хэмилтона шесть очков и увеличил отрыв от пилота Мерседеса до 12.

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Мерседес по-прежнему лидирует в Кубке конструкторов: у немецкой команды 460.5 очков против 437.5 у Ред Булл. В борьбе за третье место Феррари подтянулась к Макларен, сократив разрыв до 3.5 очков: 254 против 250.5.

Кубок конструкторов:

  • 1. Мерседес – 460.5 очков
  • 2. Ред Булл – 437.5
  • 3. Макларен – 254
  • 4. Феррари – 250.5
  • 5. Альпин – 104
  • 6. Альфа Таури – 94
  • 7. Астон Мартин – 62
  • 8. Уильямс – 23
  • 9. Альфа Ромео – 7
  • 10. Хаас – 0.

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