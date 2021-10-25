Ферстаппен уходит в отрыв от Хэмилтона: результаты Гран-при США

Макс Ферстаппен одержал победу в Гран-при США Формулы-1 / Фото: Коллаж: Сегодня
На втором месте финишировал гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон. В тройку лучших пилотов попал еще один пилот Ред Булл Серхио Перес.
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Победитель Гран-при Турции Валтери Боттас занял шестое место в гонке.
Уже по традиции, последним финишировал российский пилот Хаас Никита Мазепин. Он занял 17-е место из-за сходов трех пилотов. Немец Мик Шумахер занял 16-е место.
Благодаря победе в Гран-при США Формулы-1 Макс Ферстаппен отыграл у Льюиса Хэмилтона шесть очков и увеличил отрыв от пилота Мерседеса до 12.
Мерседес по-прежнему лидирует в Кубке конструкторов: у немецкой команды 460.5 очков против 437.5 у Ред Булл. В борьбе за третье место Феррари подтянулась к Макларен, сократив разрыв до 3.5 очков: 254 против 250.5.
Кубок конструкторов:
- 1. Мерседес – 460.5 очков
- 2. Ред Булл – 437.5
- 3. Макларен – 254
- 4. Феррари – 250.5
- 5. Альпин – 104
- 6. Альфа Таури – 94
- 7. Астон Мартин – 62
- 8. Уильямс – 23
- 9. Альфа Ромео – 7
- 10. Хаас – 0.