Лідери вступають у бій. Результати матчів збірних Канади та Фінляндії на ЧС-2022

Торішні фіналісти ЧС з хокею збірні Канади та Фінляндії стартували з перемог / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 13 травня, у Фінляндії розпочався 85-й чемпіонат світу з хокею. У останніх поєдинках першого ігрового дня у боротьбу за титул включилися головні фаворити турніру – збірні Канади та Фінляндії.

У Гельсінкі на лід вийшли збірні Канади та Німеччини. Але легкої прогулянки для діючого чемпіона не вийшло. До кінця другого періоду "кленові листя" вели матч із комфортним рахунком 5:1. Дубль на рахунку Дюбуа ще по одній шайбі закинули Міхаеліс, Джонсон і Грегор. Але в третьому періоді німці зуміли потріпати нерви чемпіонам, закинувши дві шайби у їхні ворота.

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На більше німців не вистачило часу. У підсумку перемога Канадців – 5:3.

Чемпіонат світу. Група А:

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Німеччина – Канада 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)

Голи: 0:1 Сіллінджер (Андерсон, Лаурі), 08:06, 0:2 Дюбуа, 17:22, 1:2 Міхаеліс (Зайдер, Пфедерль), 27:24, 1:3 Дюбуа (Руа, Батерсон), 31:37 , 1:4 Джонсон (Мерсер, Шабо), 33:39, 1:5 Грегор (Комтуа, Санхайм), 37:35, 2:5 Плахта (Штюцле), 41:13, 3:5 Зайдер (Пфедерль, Штюцле) .

У наступному матчі Німеччина 14 травня зіграє зі Словаччиною. Канада 15 травня зустрінеться з Італією.

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Турнірна таблиця групи А

ОГЛЯД МАТЧУ

У другому поєдинку групи В фіни не залишили каменю на камені від норвежців. Срібні призери торішнього чемпіонату світу зіграли у своє задоволення, відправивши п'ять шайб у ворота збірної Норвегії.

Чемпіонат світу. Група В:

Фінляндія – Норвегія 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голи: 1:0 Песонен (Арміа, Фільппула), 18:29, 2:0 Раяла, 31:37, 3:0 Бьорнінен (Анттіла, Покка), 36:06, 4:0 Арміа (Ватанен, Раяла), 41:36 , 5:0 Саллінен (Фріман, Раяла), 57:56.

У наступному матчі Фінляндія 14 травня зіграє із Латвією. Норвегія 15 травня зустрінеться із Великобританією.

Турнірна таблиця групи В

ОГЛЯД МАТЧУ

Нагадаємо, чемпіонат світу з хокею пройде з 13 по 29 травня у Фінляндії. Турнір приймуть два міста – Гельсінкі та Тампере. На світовій першості зіграють 16 збірних, які поділили на дві групи.

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