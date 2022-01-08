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Фатальний постріл на полюванні: загинув 19-річний чемпіон світу

Сергій Шаховець
8 січня, 09:29
Внаслідок нещасного випадку на полюванні загинув чемпіон світу зі стендової стрільби серед юніорів Крістіан Гіллі з Італії

Чемпіон світу загинув через нещасний випадок / Фото: Eurosport

6 січня 19-річний спортсмен полював разом із друзями в районі Пізи, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Трагедія сталася, коли Крістіан нахилився, щоб взяти нові патрони для гвинтівки, і в цей момент випадково вистрілив собі у живіт.

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Друзі молодого спортсмена викликали швидку, його прооперували у лікарні, але врятувати життя Гіллі не вдалося. Поранення виявилося надто серйозним і 19-річний стрілець помер.

Крістіан Гіллі є чемпіоном світу-2021 зі стендової стрільби серед юніорів.

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"Навесні 2021 року Крістіан виграв золото в особистому, командному та змішаному командному заліку на чемпіонаті Європи в Осієку в Хорватії, а у жовтні в Перу став переможцем юніорського чемпіонату світу.

Це непоправна втрата для всієї Італії", – прокоментував трагедію президент Італійської федерації стрільби Лучано Россі.

Раніше ми повідомляли, що 5 січня не стало легендарного лікаря київського Динамо Володимир Малюта.

Малюті було 80 років / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Також ми писали, що помер молодший брат Дієго Марадони. Як і старший брат, Уго Марадона був футболістом.

Уго Марадона був молодший за свого знаменитого брата на 9 років / Фото: Getty Images