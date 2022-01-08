Фатальный выстрел на охоте: погиб 19-летний чемпион мира

Чемпион мира погиб из-за несчастного случая / Фото: Eurosport

6 января 19-летний спортсмен охотился вместе с друзьями в районе Пизы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Трагедия произошла, когда Кристиан нагнулся, чтобы взять новые патроны для винтовки, и в этот момент случайно выстрелил себе в живот.

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Друзья молодого спортсмена вызвали скорую, его прооперировали в больнице, но спасти жизнь Гилли не удалось. Ранение оказалось слишком серьезным и 19-летний стрелок скончался.

Кристиан Гилли является чемпионом мира-2021 по стендовой стрельбе среди юниоров.

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"Весной 2021 года Кристиан выиграл золото в личном, командном и смешанном командном зачете на чемпионате Европы в Осиеке в Хорватии, а в октябре в Перу стал победителем юниорского чемпионата мира. Это невосполнимая утрата для всей Италии", – прокомментировал трагедию президент Итальянской федерации стрельбы Лучано Росси.

Ранее мы сообщали, что 5 января не стало легендарного врача киевского Динамо Владимир Малюта.

Малюте было 80 лет / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Также мы писали, что умер младший брат Диего Марадоны. Как и старший брат, Уго Марадона был футболистом.