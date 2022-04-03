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Фашисти під Києвом вбили футбольного тренера

Максим Мельник
3 квітня, 13:39
Один з найкращих гравців в історії бородянського футболу Віктор Юрченко загинув від рук російської армії

Віктору Юрченку було 58 років / Фото: Facebook

Нещодавно ми писали, що під Києвом російські орки розстріляли прямо у спортзалі дитячого тренера з боксу.

І знову жахлива звістка. Фашисти вбили відомого українського футболіста й тренера Віктора Аркадійовича Юрченка. Йому було 58 років, повідомила Києво-Святошинська районна федерація футболу на своїй сторінці в Facebook.

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Під час ігрової Юрченко виступав за Машинобудівник. Команда Бородянки свого часу була грандом у Київській області, ставши у 1986 році володарем Кубка України серед аматорів. А Юрченко відзначився забитими голами в обох зустрічах фіналу...

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Після закінчення ігрової кар'єри Юрченко працював тренером з дорослими командами у Бородянці та Пісківці.

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