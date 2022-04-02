Людям щось навіяли: воротар збірної Росії згадав Київ

Голкіпер Олександр Філімонов згадав, як із Москви перебрався до Києва, та переконує, що з російською мовою у столиці України ніколи проблем не було

Російськомовних ніхто не принижував в Києві / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Колишній воротар збірної Росії Олександр Філімонов завуальовано засудив війну в Україні.

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Зараз у Росії небезпечно говорити правду, тому колишній футболіст натякнув, що в Україні без "русского мира" все було чудово. Його ніхто не кривдив.

"У мене не було жодних проблем після переходу до Динамо. Все, що зараз відбувається, почалося через те, що людям щось нав'язали, навіяли. Тоді я приїхав майже в таке саме місто, як і Москва. З усіма спілкувався російською. Зі мною теж завжди говорили російською. І на російську мову в місті нормально реагували", – цитує Філімонова сайт Чемпіонат.

Філімонов став ізгоєм у Росії, коли пропустив гол від Андрія Шевченка у кваліфікації Євро-2000.

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2001 року воротар перейшов із московського Спартака до київського Динамо. Проте стати основним у команді Лобановського не зумів.