Фашисты под Киевом убили футбольного тренера

Виктору Юрченко было 58 лет / Фото: Facebook

Совсем недавно мы писали, что под Киевом российские орки расстреляли прямо в спортзале детского тренера по боксу.

И снова ужасные вести. Фашисты убили известного украинского футболиста и тренера Виктора Аркадьевича Юрченко. Ему было 58 лет, сообщила Киево-Святошинская районная федерация футбола на своей странице в Facebook.

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Во время игровой Юрченко выступал за Машиностроитель. Команда Бородянки в свое время была грандом в Киевской области, став в 1986 году обладателем Кубка Украины среди любителей. А Юрченко отметился забитыми голами в обеих встречах финала...

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После окончания игровой карьеры Юрченко работал тренером со взрослыми командами в Бородянке и Песковке.