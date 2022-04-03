5 апреля 22:00
Манчестер Сити --
Атлетико --
5 апреля 22:00
Бенфика --
Ливерпуль --
6 апреля 22:00
Челси --
Реал --
6 апреля 22:00
Вильярреал --
Бавария --
12 апреля 22:00
Бавария --
Вильярреал --
12 апреля 22:00
Реал --
Челси --
13 апреля 22:00
Ливерпуль --
Бенфика --
13 апреля 22:00
Атлетико --
Манчестер Сити --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Фашисты под Киевом убили футбольного тренера

Максим Мельник
3 апреля, 13:39
Один из лучших игроков в истории бородянского футбола Виктор Юрченко погиб от рук российской армии

Виктору Юрченко было 58 лет / Фото: Facebook

Совсем недавно мы писали, что под Киевом российские орки расстреляли прямо в спортзале детского тренера по боксу.

И снова ужасные вести. Фашисты убили известного украинского футболиста и тренера Виктора Аркадьевича Юрченко. Ему было 58 лет, сообщила Киево-Святошинская районная федерация футбола на своей странице в Facebook.

Реклама

Во время игровой Юрченко выступал за Машиностроитель. Команда Бородянки в свое время была грандом в Киевской области, став в 1986 году обладателем Кубка Украины среди любителей. А Юрченко отметился забитыми голами в обеих встречах финала...

Читайте также: Людям что-то внушили: вратарь сборной России вспомнил Киев

После окончания игровой карьеры Юрченко работал тренером со взрослыми командами в Бородянке и Песковке.

Реклама