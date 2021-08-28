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Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
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Фантастика! Відразу два українці на п'єдесталі Токіо-2020

Любомир Луканюк
28 серпня, 12:29
Неймовірно успішним вийшов для України заплив на стометрівці на спині – відразу дві медалі. Чемпіоном став Михайло Сербін, а срібло виграв Віктор Смирнов

Паралімпійський чемпіон Михайло Сербін / Фото: Getty Images

Продовжують радувати нас українські плавці на Паралімпійських іграх в Токіо. Ми беремо золоті медалі одну за одною.

Тепер відразу два українські спортсмени піднімуться на п'єдестал пошани. На дистанції 100 метрів на спині золоту медаль Токіо-2020 виграв 17-річний Михайло Сербін. А срібну медаль завоював Віктор Смирнов.

Дивіться також: Таблиця медалей Паралімпійських ігор в Токіо

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У суботу наша команда наблизилася до топ-5 медального заліку Паралімпійських ігор! Зараз у збірної України 31 медаль – 6 золотих, 16 срібних і 9 бронзових.

Раніше ми писали, що українська дзюдоїстка Ірина Гусєва виграла срібло. У фінальній сутичці наша спортсменка поступилася Ханін Гусейновій з Азербайджану.

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