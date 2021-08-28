Фантастика! Сразу два украинца на пьедестале Токио-2020

Паралимпийский чемпион Михаил Сербин / Фото: Getty Images

Продолжают радовать нас украинские пловцы на Паралимпийских играх в Токио. Мы берем золотые медали одну за другой.

Теперь сразу два украинских спортсмена поднимутся на пьедестал почета. На дистанции 100 метров на спине золотую медаль Токио-2020 выиграл 17-летний Михаил Сербин. А серебряную медаль завоевал Виктор Смирнов.

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В субботу наша команда приблизилась к топ-5 медального зачета Паралимпийских игр! Сейчас у сборной Украины 31 медаль – 6 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых.

Ранее мы писали, что украинская дзюдоистка Ирина Гусева выиграла серебро. В финальной схватке наша спортсменка уступила Ханин Гусейновой из Азербайджана.