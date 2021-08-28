28 августа 14:30
Манчестер Сити --
Арсенал --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
Черноморец --
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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Фантастика! Сразу два украинца на пьедестале Токио-2020

Любомир Луканюк
28 августа, 12:29
Невероятно успешным вышел для Украины заплыв на стометровке на спине – сразу две медали. Чемпионом стал Михаил Сербин, а серебро выиграл Виктор Смирнов

Паралимпийский чемпион Михаил Сербин / Фото: Getty Images

Продолжают радовать нас украинские пловцы на Паралимпийских играх в Токио. Мы берем золотые медали одну за другой.

Теперь сразу два украинских спортсмена поднимутся на пьедестал почета. На дистанции 100 метров на спине золотую медаль Токио-2020 выиграл 17-летний Михаил Сербин. А серебряную медаль завоевал Виктор Смирнов.

Смотрите также: Таблица медалей Паралимпийских игр в Токио

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В субботу наша команда приблизилась к топ-5 медального зачета Паралимпийских игр! Сейчас у сборной Украины 31 медаль – 6 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых.

Ранее мы писали, что украинская дзюдоистка Ирина Гусева выиграла серебро. В финальной схватке наша спортсменка уступила Ханин Гусейновой из Азербайджана.

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