Фантастика! Збірна України забила 10 голів у матчі відбору на Євро-2022 (відео)

Збірна України з футзалу U-19 забила десять голів за матч

На початку липня жіноча збірна України стала бронзовою медалісткою чемпіонату Європи з футзалу. А тепер свій шлях у відборі на Євро розпочала чоловіча команда України до 19 років.

У відборі наша збірна потрапила у квартет до Бельгії, Молдови та Андорри. Старт кваліфікації видався у команди Одегова розкішним. У першому турі українці рознесли Андорру з рахунком 10:2.

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Хет-трик на свій рахунок записав Британ, а по дублю оформили Лутай, Дичук та Ткачук. Ще один гол на рахунку Сметаненка. У паралельному матчі Бельгія впевнено здолала Молдову з рахунком 6:0.

Таким чином, наша команда очолила групу. Матч проти Бельгії пройде сьогодні, а з молдаванами зіграємо 10 липня. Переможець групи вийде на чемпіонат Європи U-19.

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Турнір проходитиме в Іспанії з 3 по 10 вересня. Учасниками Євро-2022, окрім господарів, уже стали Польща, Румунія, Італія, Франція, Хорватія та Португалія.