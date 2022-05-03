Навіть у залі не зіграють! Росію виключили з фіналу жіночого Євро-2022

Санкції УЄФА поширилися і на російський футзал. Тепер жіноча збірна України може зіграти з угорками

УЄФА дискваліфікувала збірну Росії з футзалу / Фото: UEFA.com, Колаж: Сьогодні

2 травня Виконком УЄФА ухвалив рішення виключити російські клуби та збірні з усіх змагань, що проводяться під егідою Європейського Союзу. Причина – військове вторгнення Росії на територію України.

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Санкції зачепили і футзал, федерації країн якого також відносяться до УЄФА. Виконком європейського союзу виключив зі складу учасників фінальної частини жіночого Євро-2022 з футзалу збірну Росії.

/ Фото: УАФ

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Крім цього, було прийнято багато рішень щодо проведення фіналу даних змагань. Турнір мав відбутися наприкінці березня в Португалії, але через війну в Україні (країна-учасниця фінального турніру) змагання перенесли на пізніший термін. Тепер же УЄФА оголосив нову дату та склад учасників. Далі рішення УЄФА:

дискваліфікувати збірну Росії зі складу учасників фінальної стадії жіночого Євро-2022 з футзалу;

зі складу учасників фінальної стадії жіночого Євро-2022 з футзалу; включити збірну Угорщини до складу учасників фінальної стадії жіночого Євро-2022 з футзалу;

до складу учасників фінальної стадії жіночого Євро-2022 з футзалу; турнір відбудеться з 1 по 3 липня у Португалії;

півфінальні пари: Іспанія – Україна, Португалія – Угорщина. Ігри відбудуться 1 липня.

Барселона – тріумфатор футзальної Ліги чемпіонів / Фото: ФК Барселона

Тим часом у Європі визначився переможець нинішнього сезону Ліги чемпіонів з футзалу. Ним стала іспанська Барселона.

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Сьогодні о 22:00 не пропустіть пряму онлайн-трансляцію футбольної Ліги чемпіонів, де визначиться перший фіналіст турніру