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Фанати загинули у тисняві: трагедія на Кубку Африки (відео)

Андрій Трофімов
25 січня, 08:26
Жахливі події в Камеруні – сім уболівальників загинули перед грою місцевої збірної проти Коморських островів

Тиснява в Камеруні забрала життя фанатів / Фото: Колаж: Сьогодні

Перед матчем 1/8 фіналу Кубка Африки між збірними Камеруну та Коморських островів у камерунській столиці Яунде на вході на стадіон сталася страшна тиснява.

Натовп уболівальників намагався прорватися на арену, охорона не змогла стримати фанатів і навести лад. Деякі люди падали, непритомнівши, інші наступали на них.

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За інформацією LSI Africa, у тисняві загинули щонайменше 7 людей. Associated Press повідомляє щонайменше про 6 загиблих.

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Матч Камерун – Коморські острови, незважаючи на трагедію, не скасували. Він завершився перемогою господарів 2:1.

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