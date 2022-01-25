Фанати загинули у тисняві: трагедія на Кубку Африки (відео)

Тиснява в Камеруні забрала життя фанатів / Фото: Колаж: Сьогодні

Перед матчем 1/8 фіналу Кубка Африки між збірними Камеруну та Коморських островів у камерунській столиці Яунде на вході на стадіон сталася страшна тиснява.

Натовп уболівальників намагався прорватися на арену, охорона не змогла стримати фанатів і навести лад. Деякі люди падали, непритомнівши, інші наступали на них.

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За інформацією LSI Africa, у тисняві загинули щонайменше 7 людей. Associated Press повідомляє щонайменше про 6 загиблих.

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Матч Камерун – Коморські острови, незважаючи на трагедію, не скасували. Він завершився перемогою господарів 2:1.