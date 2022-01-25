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Фанаты погибли в давке: трагедия на Кубке Африки (видео)

Андрей Трофимов
25 января, 08:26
Жуткие события в Камеруне – семь болельщиков погибли перед игрой местной сборной против Коморских островов

Давка в Камеруне унесла жизни фанатов / Фото: Коллаж: Сегодня

Перед матчем 1/8 финала Кубка Африки между сборными Камеруна и Коморских островов в камерунской столице Яунде на входе на стадион произошла страшная давка.

Толпа болельщиков пыталась прорваться на арену, охрана не смогла сдержать фанатов и навести порядок. Некоторые люди падали, теряя сознание, другие наступали на них.

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По информации LSI Africa, в давке погибли не менее 7 человек. Associated Press сообщает как минимум о 6 погибших.

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Матч Камерун – Коморские острова, несмотря на трагедию, не отменили. Он завершился победой хозяев 2:1.

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