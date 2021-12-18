Фальшивка: Кличко з двома красунями нарвався на критику

Стефані Гізінгер, Володимир Кличко і Ванесса Май / Фото: Instagram
Кличко взяв участь у реаліті-шоу Погоня за знаменитостями, суть якого полягає в тому, що учасники перетворюються на злочинців і повинні протягом 10 днів ховатися від слідчих.
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На папері ідея чудова, але насправді глядачі не вірять у реальність того, що відбувається на екрані.
Видання promiflash.de, описуючи шоу, наголошує на відмінному касті – у ролі злочинців виступає не лише Кличко, але ще й зірки місцевого шоу-бізнесу Стефані Гізінгер та Ванесса Май.
Через продуману постановку глядачі запідозрили, що все відбувається за заздалегідь написаним сценарієм.
Шоу отримало багато критичних відгуків у соцмережах, де користувачі висловлюють свої версії, чому шоу – фальшивка.
Особливу підозрілість у глядачів викликав той факт, що знаменитостей супроводжують кінооператори – як вони хочуть залишатися невпізнанними за таких умов?
"Якби "Полювання на знаменитостей" не було такою шаленою фальшивкою, це було б найгарячіше шоу на сьогоднішній день", – підбив підсумок суперечок один із користувачів.
До речі, напередодні Кличко прорекламував шоу із голлівудським актором Томом Крузом. Боксер і зірка "Місії нездійсненної" разом політали на вертольоті.