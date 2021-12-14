Єврокубковій весні бути! З ким зіграє Динамо у Лізі чемпіонів

Динамівці зимою зіграють у теплій Іспанії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У швейцарському Ньоні пройшло жеребкування стикових матчів юнацької Ліги УЄФА (U-19).

Тут виступить київське Динамо, яке посіло друге місце у квартеті з португальською Бенфікою, іспанською Барселоною та німецькою Баварією.

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Суперником "біло-синіх" у стиковому матчі стане іспанський Депортіво.

Нагадаємо, що на цій стадії вісім переможців Шляху чемпіонів отримали у суперники команди, які фінішували другими на груповій стадії Шляху Ліги чемпіонів УЄФА.

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Усі пари:

Депортіво (Іспанія) – Динамо Київ (Україна)

Емполі (Італія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина)

Генк (Бельгія) – Челсі (Англія)

АЗ Алкмаар (Нідерланди) – Вільяреал (Іспанія)

Жиліна (Словаччина) – Інтер (Італія)

Хайдук (Хорватія) – Атлетіко (Іспанія)

Мітьюлланд (Данія) – Брюгге (Бельгія)

Рейнджерс (Шотландія) – Севілья (Іспанія)

Динамо свій матч проведе на виїзді 8 чи 9 лютого.

Вісім переможців стикових поєдинків приєднаються до 1/8 фіналу до переможців восьми груп Шляху Ліги чемпіонів. Жеребкування раунду плей-офф відбудеться 14 лютого.