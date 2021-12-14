Еврокубковой весне быть! С кем сыграет Динамо в Лиге чемпионов

Динамовцы зимой сыграют в теплой Испании / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей юношеской Лиги УЕФА (U-19).

Здесь выступит киевское Динамо, которое заняло второе место в квартете с португальской Бенфикой, испанской Барселоной и немецкой Баварией.

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Соперником "бело-синих" в стыковом матче станет испанский Депортиво.

Напомним, что на этой стадии восемь победителей Пути чемпионов получили в соперники команды, которые финишировали вторыми на групповой стадии Пути Лиги чемпионов УЕФА.

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Все пары:

Депортиво (Испания) – Динамо Киев (Украина)

Эмполи (Италия) – Боруссия Дортмунд (Германия)

Генк (Бельгия) – Челси (Англия)

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Вильяреал (Испания)

Жилина (Словакия) – Интер (Италия)

Хайдук (Хорватия) – Атлетико (Испания)

Митьюлланд (Дания) – Брюгге (Бельгия)

Рейнджерс (Шотландия) – Севилья (Испания)

Динамо свой матч проведет на выезде 8 или 9 февраля.

Восемь победителей стыковых поединков присоединятся в 1/8 финала к победителям восьми групп Пути Лиги чемпионов. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 14 февраля.