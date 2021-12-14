14 декабря 22:00 Онлайн
Дженоа --
Салернитана --
14 декабря 22:00 Онлайн
Манчестер Сити --
Лидс --
15 декабря 22:00 Онлайн
Арсенал --
Вест Хэм --
16 декабря 19:45 Онлайн
Реал --
Жилстрой-1 --
16 декабря 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
16 декабря 21:45 Онлайн
Челси --
Эвертон --
16 декабря 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Ньюкасл --
17 декабря 19:30 Онлайн
Лацио --
Дженоа --
17 декабря 21:30 Онлайн
Бавария --
Вольфсбург --
18 декабря 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 декабря 19:30 Онлайн
Лидс --
Арсенал --
18 декабря 22:00 Онлайн
Севилья --
Атлетико --
19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Ливерпуль --
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Еврокубковой весне быть! С кем сыграет Динамо в Лиге чемпионов

Любомир Луканюк
14 декабря, 15:10
Юноши киевлян получили в соперники испанский Депортиво. Для выхода в 1/8 финала нашей команде нужно побеждать в гостях

Динамовцы зимой сыграют в теплой Испании / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей юношеской Лиги УЕФА (U-19).

Здесь выступит киевское Динамо, которое заняло второе место в квартете с португальской Бенфикой, испанской Барселоной и немецкой Баварией.

Реклама

Читайте также: Когда Месси сыграет против Реала: календарь Лиги чемпионов

Соперником "бело-синих" в стыковом матче станет испанский Депортиво.

Напомним, что на этой стадии восемь победителей Пути чемпионов получили в соперники команды, которые финишировали вторыми на групповой стадии Пути Лиги чемпионов УЕФА.

Реклама

Все пары:

  • Депортиво (Испания) – Динамо Киев (Украина)
  • Эмполи (Италия) – Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Генк (Бельгия) – Челси (Англия)
  • АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Вильяреал (Испания)
  • Жилина (Словакия) – Интер (Италия)
  • Хайдук (Хорватия) – Атлетико (Испания)
  • Митьюлланд (Дания) – Брюгге (Бельгия)
  • Рейнджерс (Шотландия) – Севилья (Испания)

Динамо свой матч проведет на выезде 8 или 9 февраля.

Восемь победителей стыковых поединков присоединятся в 1/8 финала к победителям восьми групп Пути Лиги чемпионов. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 14 февраля.