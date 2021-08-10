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Євро за секунду! Озвучена зарплата Мессі в ПСЖ

Олег Люлька
10 серпня, 14:58
Виступаючи за Парі Сен-Жермен, легендарний аргентинець Ліонель Мессі отримуватиме вдвічі менше, ніж до цього було у нього в Барселоні

Мессі у формі ПСЖ / Фото: France Football

Стали відомі умови, на яких Ліонель Мессі виступатиме за ПСЖ.

Як повідомив у себе в Twitter інсайдер Фабріціо Романо, сторони узгодили контракт строком на два роки з можливістю продовження ще на один – до літа 2024-го. Зараз Лео 34 роки.

Зарплата Мессі в Парижі чистими складе 35 млн євро на рік. Це більше, ніж у його бразильського одноклубника Неймара (31 млн євро), але більш ніж вдвічі менше, ніж було у самого Ліонеля в Барселоні, де він отримував на руки 74,9 млн євро на рік.

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СКІЛЬКИ ОТРИМУВАТИМЕ МЕССІ В ПСЖ

  • 35 млн євро – за рік
  • 2,9 мільйона євро – за місяць
  • 675 тисяч євро – за тиждень
  • 95 890 євро – за день
  • 67 євро – за хвилину
  • 1,1 євро – за секунду

Ліонель Мессі плаче під час прощання з Барселоною / Фото: Reuters

Раніше, щоб залишитися в Барселоні, Мессі погодився на скорочення зарплати удвічі, але навіть цього не вистачило, щоб каталонський клуб вклався в зарплатні рамки, передбачені Ла Лігою. Як наслідок, Ліонель зі сльозами покинув "Камп Ноу".

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