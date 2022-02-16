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"Цю медаль чекали всі українці". Абраменко поділився емоціями від завойованої медалі

Любомир Луканюк
16 лютого, 16:13
Україна виборола першу медаль на Олімпійських іграх у Пекіні. Героєм дня став фристайліст Олександр Абраменко

Олександр Абраменко / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Сьогодні фристайліст Олександр Абраменко здобув срібну медаль для України у суперфіналі змагань з лижної акробатики.

Одразу після виступу Олександр Абраменко відповів на запитання журналістів.

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"Цей стрибок був надскладним. П'ять гвинтів я робив на тренуваннях дев'ять разів. І приземлився добре тричі. Зараз на змаганнях теж припустився невеликої похибки під час приземлення, бачив 116 балів і захвилювався, чи вистачить їх. Але коли побачив, що я вже у трійці, то зрадів і розслабився. Почав думати про те, що це перша медаль, на яку так довго чекали українці.



У мене був 13 нещасливий номер? Мені ще казали, що прапороносці не виграють медалі. Але я став першим. Прапор можна нести, не переймаючись медалями.

Зараз відчуваю величезне щастя, що мені вдалося завоювати медаль для України Також відчуваю велику втому.



Я почуваюся звичайним спортсменом, який зробив усе можливе.

Що відчуває спортсмен, перед яким сам Сергій Бубка зняв капелюха? Звісно, це велика честь для мене. Це мене дуже вразило", – відповів Абраменко журналістам.

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Нагадаємо, фристайліст не лише врятував збірну України від провалу на Олімпіаді, а й став унікальним для нашої країни спортсменом – єдиним українцем за часів незалежності, який здобув нагороди відразу на двох зимових Іграх.