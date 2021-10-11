10 жовтня 21:45
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12 жовтня 21:45
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15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
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Рух --
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Металіст 1925 --
Інгулець --
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Верес --
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23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
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Чорноморець --
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Динамо --
Дніпро-1 --
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Колос --
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Лейпциг --
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Порту --
Мілан --
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Атлетіко --
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Баварія --
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Цього не можна робити! Заява Петракова перед Боснією

Андрій Трофімов
11 жовтня, 13:53
Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що нашій команді не можна грати внічию з Боснією у відбірковому матчі ЧС-2022

Олександр Петраков готує збірну до матчу з Боснією / Фото: УАФ

Вже завтра у Львові збірна України проведе ключовий матч відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року.

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Напередодні зустрічі з Боснією наставник національної команди Олександр Петраков зізнався, що ще до пуття не переглядав ігри суперника.

"Я не дивився матчі Боснії, так як був зайнятий фінами. Але коли ми вже сіли в літак, мені у ту ж мить дали інформацію про них. Я подивився останній їхній поєдинок із Казахстаном, також бачив матч із Францією.

Тепер мені дали різні матеріали про цю команду. А вчора ми подивилися з хлопцями хвилин 20 нарізок із їхньою грою", – заявив тренер.

Також Петраков впевнений, що не потрібно мотивувати футболістів. Вони самі все розуміють.

"Ми зараз із хлопцями їхали і згадували, що знаємо один одного з 2010 року. Ось коли вони були маленькими, мені потрібно було їх мотивувати, а нині... Вони вже досвідчені гравці, не потрібно нічого говорити. Це буде вже занадто. Вони все і самі знають, адже нам не можна навіть внічию завтра грати", – зізнався Петраков.

До речі, з'явилася інформація, що Руслан Малиновський готовий помиритися з тренером заради національної команди.

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"Без коментарів", – був лаконічним Петраков.

Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

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