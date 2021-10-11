Цього не можна робити! Заява Петракова перед Боснією

Олександр Петраков готує збірну до матчу з Боснією / Фото: УАФ

Вже завтра у Львові збірна України проведе ключовий матч відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року.

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Напередодні зустрічі з Боснією наставник національної команди Олександр Петраков зізнався, що ще до пуття не переглядав ігри суперника.

"Я не дивився матчі Боснії, так як був зайнятий фінами. Але коли ми вже сіли в літак, мені у ту ж мить дали інформацію про них. Я подивився останній їхній поєдинок із Казахстаном, також бачив матч із Францією.

Тепер мені дали різні матеріали про цю команду. А вчора ми подивилися з хлопцями хвилин 20 нарізок із їхньою грою", – заявив тренер.

Також Петраков впевнений, що не потрібно мотивувати футболістів. Вони самі все розуміють.

"Ми зараз із хлопцями їхали і згадували, що знаємо один одного з 2010 року. Ось коли вони були маленькими, мені потрібно було їх мотивувати, а нині... Вони вже досвідчені гравці, не потрібно нічого говорити. Це буде вже занадто. Вони все і самі знають, адже нам не можна навіть внічию завтра грати", – зізнався Петраков.

До речі, з'явилася інформація, що Руслан Малиновський готовий помиритися з тренером заради національної команди.

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"Без коментарів", – був лаконічним Петраков.