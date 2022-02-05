"Це тренерська помилка". Велепець назвав причину провалу Валі Семеренко

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Старший тренер жіночої збірної України Урош Велепець в ексклюзивному коментарі Спорт. виступ команди у змішаній естафеті , де українці посіли 13 місце

"Золото та срібло взяли команди, у яких по три кола штрафу? Це можна було передбачити. Зараз така погода, потрібно швидко стріляти та швидко бігти. Це не якесь диво. Це найшвидші лижники. З ними боротись на рівних дуже важко. Промахи Валі Семеренко – це помилка тренерів. Ми не пристріляли правильно. Валя пристрілювалася при сильному вітрі, а коли вітер стих, то постріли пішли правіше. На вітер складно реагувати правильно, ми помилилися із пристрілкою. Це не було помилкою у стрільбі.

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Думаю, лижі у нас були нормальні. Такими, як у норвежців вони ніколи не будуть, норвежці пішли вперед. Наш сервіс таких лиж не зробить. Вони мають традицію, якій уже 100 років. Вони 1000 пар тестують на кожного спортсмена, у нас до 10 пар у топових спортсменів. Це специфічний сніг, вони три роки на такому снігу тестуються. Позитив у сьогоднішній гонці – виступ Юлі Джіми. Вона показала один із найкращих результатів на своєму етапі. Не здалася, це найважливіше. Пішла у боротьбу та на 14 місце прийшла, це великий прогрес.

Артем Прима теж боровся, навіть Діма Підручний непогано боровся, але щось не пішло, таке буває. Психологія Валі Семеренко? Це біатлон. Ніхто зі спортсменів не переживає за особисті гонки так, як переживають за естафету, бо виступаєш за всю команду. Валя вже приносила медалі цій країні, намагатимемося її заспокоїти перед наступними стартами. Самопочуття Білосюк? У неї температура була, але вже почувається добре. Її переселили до ізоляційного готелю. Сподіваємося, за кілька днів буде негативний тест і вона почне тренуватися". – сказав Велепець.

Нагадаємо, що у змішаній естафеті не змогла взяти участь Олена Білосюк, яка здала позитивний тест на коронавірус одразу після прибуття до Китаю.

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