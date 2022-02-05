"Это тренерская ошибка". Велепец назвал причину провала Вали Семеренко

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец в эксклюзивном комментарии Спорт.Сегодня поделился мнением о выступление команды в смешанной эстафете, где украинцы заняли 13 место.

"Золото и серебро взяли команды, у которых по три круга штрафа? Это можно было предвидеть. Сейчас такая погода, нужно быстро стрелять и быстро бежать. Это не какое-то чудо. Это самые быстрые лыжники. С ними бороться на равных очень тяжело. Промахи Вали Семеренко – это ошибка тренеров, мы не пристреляли правильно. Валя пристреливалась при сильном ветре, а когда ветер стих, то выстрелы ушли правее. На ветер сложно реагировать правильно, мы ошиблись с пристрелкой. Это не было ошибкой в стрельбе.

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Думаю, лыжи у нас были нормальными. Такими как у норвежцев они никогда не будут, норвежцы ушли вперед. Наш сервис таких лыж не сделает. У них есть традиция, так уже 100 лет. У них 1000 пар тестируется на каждого спортсмена, у нас до 10 пар у топовых спортсменов. Это специфический снег, они три года заранее на таком снеге тестируются. Позитив в сегодняшней гонке – выступление Юли Джимы. Она показала один из лучших результатов на своем этапе. Не сдалась, это самое важное. Пошла в борьбу и на 14 место пришла, это большой прогресс.

Артем Прима тоже боролся, даже Дима Пидручный неплохо боролся, но что-то не пошло, такое бывает. Психология Вали Семеренко? Это биатлон. Никто из спортсменов не переживает за личные гонки так, как переживают за эстафету, потому что тут выступаешь за всю команду. Валя уже приносила медали этой стране, будем стараться ее успокоить перед следующими стартами. Самочувствие Билосюк? У нее температура была, но уже чувствует себя хорошо. Ее переселили в изоляционный отель. Надеемся, через пару дней будет негативный тест и она начнет тренироваться". – сказал Велепец.

Напомним, что в смешанной эстафете не смогла принять участие Елена Билосюк, которая сдала позитивный тест на коронавирус сразу после прибытия в Китай.

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