Це сталося! Мессі взяв перший трофей зі збірною, довівши Неймара до сліз у фіналі Кубка Америки

Збірна Аргентини обіграла в Ріо-де-Жанейро команду Бразилії завдяки голу Анхеля Ді Марії та наздогнала Уругвай за кількістю перемог на континенті

/ Фото: Reuters

У неділю вранці за київським часом в Бразилії завершився Кубок Америки. На знаменитому стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро зійшлися головні фаворити турніру. І збірна Аргентини мінімально обіграла господарів, 15-й раз ставши найкращою у Південній Америці.

Днями Мессі видав шедевр на Кубку Америки.

Єдиний м'яч у вирішальному поєдинку забив Анхель Ді Марія. На 22-й хвилині атакуючий півзахисник ПСЖ вибіг з-за спин захисників на дуель з Едерсоном і ефектно перекинув воротаря Манчестер Сіті. Гра була напруженою: рефері показав дев'ять жовтих карток, а колишньому "гірникові" Фреду вже на третій хвилині.

Ліонель Мессі, Лаутаро Мартінес, Джованні Ло Чельсо створювали гольові моменти у гостей, Неймар, Рішарлісон, Лукас Пакета, Роберто Фірміно атакували у бразильців. Однак за такої великої кількості зірок у лінії атаки більше забитих м'ячів глядачі, яких пустили на фінал, не побачили. Перемога збірної Аргентини 1:0 дозволили Мессі нарешті взяти перший трофей зі збірною в його кар'єрі! Дивіться огляд поєдинку.

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Аргентинці наздогнали Уругвай за кількістю перемог на континенті, взявши трофей 15-й раз. Попередній же їхній успіх датований уже далеким 1993 роком. Лео ж раніше тричі зі збірною поступався у фіналах Кубка Америки, ще раз – на ЧС-2014 німцям.

"Пентакампеони", звичайно ж, засмутилися, а Неймар навіть пустив сльозу.

Втім, утішений, форвард ПСЖ незабаром з посмішкою спілкувався зі своїм другом Мессі, з яким провів гарні роки в Барселоні.