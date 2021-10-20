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2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
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Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
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Минай --
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Це неправильне правило! Після Реала тренер Шахтаря закликав змінити футбольні закони

Андрій Трофімов
20 жовтня, 07:34
Роберто Де Дзербі вважає, що потрібно змінити правило визначення офсайду, і обіцяє, що Шахтар буде грати в Лізі чемпіонів як лідер

Тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: REUTERS

У третьому турі Ліги чемпіонів Шахтар поступився Реалу. Чому так сталося, пояснив головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі.

"Це не найжахливіша поразка в кар'єрі. Звичайно, у тренерів потім бувають такі ситуації, коли ти можеш програти. Але моя команда намагалася показати свій футбол.

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У першому таймі ми навіть непогано грали. Потім трапилася ситуація, в якій ми пропустили перший гол – Бензема був у чистому офсайді. Але я вважаю, що це правило неправильне, тому і зарахували цей гол.

У другому таймі Вінісіус відразу забив другий м'яч – після матч став значно складнішим для нас".

"Я не хочу говорити тільки про перший гол, тому що насправді Реал грав дуже добре. А коли Реал грає як справжній Реал, складно всім командам. Тож не можу нічого сказати.

Відповідаючи на запитання щодо правила. Я вважаю, що воно неправильне. Ми вже бачили це в матчі Франції з Іспанією... Якщо не було Мбаппе, якщо не було Бензема, навіщо тоді захисник збірної Іспанії і навіщо Кривцов грали саме так, що потім трапилися гол і автогол? Це абсолютно неправильне правило".

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"Скажу одне: в останній сезон, коли я буду тренером Шахтаря, ми гратимемо в Лізі чемпіонів зовсім по-іншому. І в цьому сезоні, який буде моїм останнім, я впевнений – ми будемо грати в Лізі чемпіонів більше як лідери", – сказав після гри Де Дзербі.

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