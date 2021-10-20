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2 ноября 22:00
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Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
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Это неправильное правило! После Реала тренер Шахтер призвал поменять футбольные законы

Андрей Трофимов
20 октября, 07:34
Роберто Де Дзерби считает, что нужно изменить правило определения офсайда и обещает, что Шахтер будет играть в Лиге чемпионов как лидер

Тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: REUTERS

В третьем туре Лиги чемпионов Шахтер крупно уступил Реалу. Почему так произошло, объяснил главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби.

"Это не самое ужасное поражение в карьере. Конечно, у тренеров потом бывают такие ситуации, когда ты можешь проиграть. Но моя команда старалась показать свой футбол.

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В первом тайме мы даже неплохо играли. Затем случилась ситуация, в которой мы пропустили первый гол – Бензема был в чистом офсайде. Но я считаю, что это правило, которое неправильное, потому и засчитали этот гол.

Во втором тайме Винисиус сразу забил второй мяч – после матч стал значительно сложнее для нас".

"Я не хочу говорить исключительно о первом голе, потому что на самом деле Реал играл очень хорошо. А когда Реал играет как настоящий Реал, сложно всем командам. Так что не могу ничего сказать.

Отвечая на вопрос по поводу правила. Я считаю, что оно неправильное. Мы уже видели это в матче Франции с Испанией... Если не было Мбаппе, если не было Бензема, зачем тогда защитник сборной Испании и зачем Кривцов играли именно так, что потом случились гол и автогол? Это совершенно неправильное правило".

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"Скажу одно: в последний сезон, когда я буду тренером Шахтера, мы будем играть в Лиге чемпионов совсем по-другому. И в этом сезоне, который будет моим последним, я уверен, мы будем играть в Лиге чемпионов больше как лидеры", – сказал после игры Де Дзерби.

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