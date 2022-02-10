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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Це не Олімпіада: реакція Абраменка на коронавірусний жах у збірній України

Олег Люлька
10 лютого, 09:59
До індивідуального золота Пхенчхана-2018 український фристайліст міг би додати командну медаль Пекіна-2022, але наші спортсмени навіть не вийдуть на старт

Абраменко назвав те, що відбувається, страшним сном / Фото: Getty Images

Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 із фристайлу Олександр Абраменко шокований тим, що наша збірна не вийде на старт командного міксту Пекіна-2022 у четвер, 10 лютого.

А там же Україні пророкували медаль!

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"Не Олімпіада, а страшний сон", – написав Абраменко у себе в Instagram.

Нагадаємо, напередодні старту одразу три українські фристайлісти – Дмитро Котовський, Анастасія Новосад та Олександр Окіпнюк – здали позитивні тести на коронавірус.

Отже, наша збірна втратила можливість виставити повноцінний склад із трьох фристайлістів на мікст.

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У строю з українських фристайлістів на Іграх-2022 залишилися лише двоє – Олександр Абраменко та Ольга Полюк.

Пропуск командного турніру не означає, що всі українці пропустять і індивідуальні змагання у фристайлі. Для участі у них наші спортсмени мають підійти до старту, не маючи позитивних тестів на коронавірус.

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Абраменко ще може виступити у Пекіні / Фото: Колаж: Сьогодні