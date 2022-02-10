Это не Олимпиада: реакция Абраменко на коронавирусный ужас в сборной Украины

Абраменко назвал происходящее страшным сном / Фото: Getty Images

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 по фристайлу Александр Абраменко шокирован тем, что наша сборная не выйдет на старт командного микста Пекина-2022 в четверг, 10 февраля.

А ведь там Украине прочили медаль!

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"Не Олимпиада, а страшный сон", – написал Абраменко у себя в Instagram.

Напомним, буквально накануне старта сразу три украинских фристайлиста – Дмитрий Котовский, Анастасия Новосад и Александр Окипнюк – сдали положительные тесты на коронавирус.

Таким образом наша сборная лишилась возможности выставить полноценный состав из троих фристайлистов на микст.

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В строю из украинских фристайлистов на Играх-2022 остались только двое – Александр Абраменко и Ольга Полюк.

Пропуск командного турнира, тем не менее, не означает, что все украинцы пропустят и индивидуальные соревнования во фристайле. Для участия в них наши спортсмены должны подойти к старту, не имея положительных тестов на коронавирус.

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