Це крах олімпійського виду спорту! Бій із подушками замінить конкур

Конкур у сучасному п'ятиборстві можуть замінити на бій подушками / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На Олімпіаді-2020 у Токіо сталася низка інцидентів грубого ставлення спортсменів та тренерів до коней. Так, під час Ігор була дискваліфікована тренерка німецької збірної з п'ятиборства Кім Райзнер – за грубе поводження з іншою твариною.

Правозахисна організація People for the Ethical Treatment of Animals (Люди за етичне поводження з тваринами) закликала МОК виключити кінний спорт із програми Ігор.

Кінний спорт на Іграх-2020 у Токіо / Фото: Reuters

У зв'язку з ситуацією, що склалася, комісія атлетів Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (UIPM) провела першу фокус-групу, присвячену пошуку нової дисципліни, яка б замінила в цьому виді спорту конкур.

На розгляд було запропоновано вісім варіантів для заміни конкуру:

велоспорт (мотокрос, маунтінбайк, електричний);

гібрид тріатлону (передбачає також відмову від фехтування);

подолання перешкод (на воді чи суші);

біг з перешкодами;

біг із бар'єрами;

дрон-рейсинг (перегони дронів);

роликовий спорт;

традиційний гамбійський бій подушками.

Цікаво, що у коментарях до поста більшість любителів спорту висловилися проти заміни конкуру на іншу дисципліну.

"Бої подушками?!?! Це несерйозно".

"Ви жартуєте??!?"

"Як щодо того, щоб продовжувати кататися?"

"Будь-який із цих варіантів зруйнує спорт. Якщо інші змагання з кінного спорту можуть продовжуватися у світі спорту, тоді немає причин виключати конкур із п'ятиборства".

"Нам треба зберегти верхову їзду... ці ідеї – повна смерть нашого спорту".

Зазначимо, що сучасне п'ятиборство зараз складається з фехтування, плавання, конкуру та комбайну – біг (легка атлетика) плюс стрільба з пістолета.

Додамо, що вперше змагання з сучасного п'ятиборства почали проводитись у другій половині ХІХ століття у Швеції. З 1912 року з ініціативи П'єра де Кубертена розроблений ним комплекс п'ятиборства включений до програми Олімпійських ігор.

Знаменитий український п'ятиборець Павло Тимошенко ставав чемпіоном світу у 2015 році, а на Олімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро приніс збірній України срібну медаль.