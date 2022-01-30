30 січня 17:00 Онлайн
Єгипет --
Марокко --
31 січня 16:00
Шахтар --
Црвена Звезда --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Сіті --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Це крах олімпійського виду спорту! Бій із подушками замінить конкур

Сергій Шаховець
30 січня, 13:44
Міжнародний олімпійський комітет рекомендував виключити конкур із програми сучасного п'ятиборства

Конкур у сучасному п'ятиборстві можуть замінити на бій подушками / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На Олімпіаді-2020 у Токіо сталася низка інцидентів грубого ставлення спортсменів та тренерів до коней. Так, під час Ігор була дискваліфікована тренерка німецької збірної з п'ятиборства Кім Райзнер – за грубе поводження з іншою твариною.

Правозахисна організація People for the Ethical Treatment of Animals (Люди за етичне поводження з тваринами) закликала МОК виключити кінний спорт із програми Ігор.

Реклама

Кінний спорт на Іграх-2020 у Токіо / Фото: Reuters

У зв'язку з ситуацією, що склалася, комісія атлетів Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (UIPM) провела першу фокус-групу, присвячену пошуку нової дисципліни, яка б замінила в цьому виді спорту конкур.

На розгляд було запропоновано вісім варіантів для заміни конкуру:

Реклама
  • велоспорт (мотокрос, маунтінбайк, електричний);
  • гібрид тріатлону (передбачає також відмову від фехтування);
  • подолання перешкод (на воді чи суші);
  • біг з перешкодами;
  • біг із бар'єрами;
  • дрон-рейсинг (перегони дронів);
  • роликовий спорт;
  • традиційний гамбійський бій подушками.

Цікаво, що у коментарях до поста більшість любителів спорту висловилися проти заміни конкуру на іншу дисципліну.

  • "Бої подушками?!?! Це несерйозно".
  • "Ви жартуєте??!?"
  • "Як щодо того, щоб продовжувати кататися?"
  • "Будь-який із цих варіантів зруйнує спорт. Якщо інші змагання з кінного спорту можуть продовжуватися у світі спорту, тоді немає причин виключати конкур із п'ятиборства".
  • "Нам треба зберегти верхову їзду... ці ідеї – повна смерть нашого спорту".

Зазначимо, що сучасне п'ятиборство зараз складається з фехтування, плавання, конкуру та комбайну – біг (легка атлетика) плюс стрільба з пістолета.

Реклама

Додамо, що вперше змагання з сучасного п'ятиборства почали проводитись у другій половині ХІХ століття у Швеції. З 1912 року з ініціативи П'єра де Кубертена розроблений ним комплекс п'ятиборства включений до програми Олімпійських ігор.

Знаменитий український п'ятиборець Павло Тимошенко ставав чемпіоном світу у 2015 році, а на Олімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро приніс збірній України срібну медаль.