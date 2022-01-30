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Это крах олимпийского вида спорта! Бой с подушками заменит конкур

Сергей Шаховец
30 января, 13:44
Международный олимпийский комитет рекомендовал исключить конкур из программы современного пятиборья

Конкур в современном пятиборье могут заменить на бой подушками / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На Олимпиаде-2020 в Токио произошел ряд инцидентов грубого отношения спортсменов и тренеров к лошадям. Так, во время Игр была дисквалифицирована тренер немецкой сборной по пятиборью Ким Райзнер – за грубое обращение с другим животным.

Правозащитная организация People for the Ethical Treatment of Animals (Люди за этичное обращение с животными) призвала МОК исключить конный спорт из программы Игр.

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Конный спорт на Играх-2020 в Токио / Фото: Reuters

В связи со сложившейся ситуацией комиссия атлетов Международного союза современного пятиборья (UIPM) провела первую фокус-группу, посвященную поиску новой дисциплины, которая бы заменила в этом виде спорта конкур.

На рассмотрение были предложены восемь вариантов для замены конкура:

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  • велоспорт (мотокросс, маунтинбайк, электрический);
  • гибрид триатлона (предусматривает также отказ от фехтования);
  • преодоление препятствий (на воде или на суше);
  • бег с препятствиями;
  • бег с барьерами;
  • дрон-рейсинг (гонки дронов);
  • роликовый спорт;
  • традиционный гамбийский бой подушками.

Интересно, что в комментариях к посту большинство любителей спорта высказались против замены конкура на иную дисциплину.

  • "Бои подушками?!?! Это несерьезно".
  • "Вы шутите??!?"
  • "Как насчет того, чтобы продолжать кататься?"
  • "Любой из этих вариантов разрушит спорт. Если другие соревнования по конному спорту могут продолжаться в мире спорта, тогда нет причин исключать конкур из пятиборья".
  • "Нам нужно сохранить верховую езду... эти идеи – полная смерть нашего спорта".

Отметим, что современное пятиборье на данный момент состоит из фехтования, плавания, конкура и комбайна – бег (легкая атлетика) плюс стрельба из пистолета.

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Добавим, что впервые соревнования по современному пятиборью начали проводиться во второй половине XIX века в Швеции. С 1912 года по инициативе Пьера де Кубертена разработанный им комплекс пятиборья включен в программу Олимпийских игр.

Знаменитый украинский пятиборец Павел Тимошенко становился чемпионом мира в 2015 году, а на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро принес сборной Украины серебряную медаль.