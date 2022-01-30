Это крах олимпийского вида спорта! Бой с подушками заменит конкур

Конкур в современном пятиборье могут заменить на бой подушками / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
На Олимпиаде-2020 в Токио произошел ряд инцидентов грубого отношения спортсменов и тренеров к лошадям. Так, во время Игр была дисквалифицирована тренер немецкой сборной по пятиборью Ким Райзнер – за грубое обращение с другим животным.
Правозащитная организация People for the Ethical Treatment of Animals (Люди за этичное обращение с животными) призвала МОК исключить конный спорт из программы Игр.
В связи со сложившейся ситуацией комиссия атлетов Международного союза современного пятиборья (UIPM) провела первую фокус-группу, посвященную поиску новой дисциплины, которая бы заменила в этом виде спорта конкур.
На рассмотрение были предложены восемь вариантов для замены конкура:
- велоспорт (мотокросс, маунтинбайк, электрический);
- гибрид триатлона (предусматривает также отказ от фехтования);
- преодоление препятствий (на воде или на суше);
- бег с препятствиями;
- бег с барьерами;
- дрон-рейсинг (гонки дронов);
- роликовый спорт;
- традиционный гамбийский бой подушками.
Интересно, что в комментариях к посту большинство любителей спорта высказались против замены конкура на иную дисциплину.
- "Бои подушками?!?! Это несерьезно".
- "Вы шутите??!?"
- "Как насчет того, чтобы продолжать кататься?"
- "Любой из этих вариантов разрушит спорт. Если другие соревнования по конному спорту могут продолжаться в мире спорта, тогда нет причин исключать конкур из пятиборья".
- "Нам нужно сохранить верховую езду... эти идеи – полная смерть нашего спорта".
Отметим, что современное пятиборье на данный момент состоит из фехтования, плавания, конкура и комбайна – бег (легкая атлетика) плюс стрельба из пистолета.
Добавим, что впервые соревнования по современному пятиборью начали проводиться во второй половине XIX века в Швеции. С 1912 года по инициативе Пьера де Кубертена разработанный им комплекс пятиборья включен в программу Олимпийских игр.
Знаменитый украинский пятиборец Павел Тимошенко становился чемпионом мира в 2015 году, а на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро принес сборной Украины серебряную медаль.