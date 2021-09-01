Це катастрофа: форвард збірної України оцінив дебютний матч Петракова

Роман Яремчук прокоментував матч проти Казахстану / Фото: Reuters

Роман Яремчук відкрив рахунок на 92-й секунді, але українці не змогли втримати перевагу. Другий гол ми забили в компенсований час, але тої ж миті пропустили у свої ворота. Огляд матчу Казахстан – Україна.

"Сьогодні на першому місці був результат. Ми втратили очки, тому вважаю цей матч провальним. Складно щось сказати після матчу. Всі все бачили, не треба багато слів. Нам сьогодні було дуже важливо взяти 3 очки, щоб поїхати на ЧС. Ми їх не взяли, тому я вважаю це катастрофою для нас", – розкритикував результат форвард.

Результативний удар Романа Яремчука / Фото: Reuters

Яремчук радий, що зумів відзначитися забитим м'ячем, але вважає, що краще б команда перемогла.

"Приємно забивати за збірну. Завжди приїжджаю в її розташування з хорошим настроєм і хочу показати свій кращий футбол, але цей гол сьогодні нікому не потрібен. Краще б ми взяли 3 очки, ніж я забив гол", – вважає Яремчук.

Справжнім шоком став гол, який Україна пропустила на 96-й хвилині. За хвилину до цього українці, здавалося, забили переможний м'яч.

"Я навіть не повірив. Забили на 93-й хвилині, залишилося ще 3... Потрібно було зіграти простіше. Не забиваєш ти – забивають тобі", – додав футболіст.

Огляд матчу Казахстан – Україна: