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Это катастрофа: форвард сборной Украины оценил дебютный матч Петракова

Александр Трикиша
1 сентября, 20:39
Форвард сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на ничью в матче против Казахстана в отборе на ЧМ-2022. Футболист недоволен результатом

Роман Яремчук прокомментировал матч против Казахстана / Фото: Reuters

Роман Яремчук открыл счет на 92-й секунде, но украинцы не смогли удержать преимущество. Второй гол мы забили в компенсированное время, но тут же пропустили в свои ворота. Обзор матча Казахстан – Украина.

"Сегодня на первом месте был результат. Мы потеряли очки, поэтому считаю этот матч провальным. Сложно что-то сказать после матча. Все все видели, не надо много слов.

Нам сегодня было очень важно взять 3 очка, чтобы поехать на ЧМ. Мы их не взяли, поэтому я считаю это катастрофой для нас", – раскритиковал результат форвард.

Результативный удар Романа Яремчука / Фото: Reuters

Яремчук рад, что сумел отличиться забитым мячом, но считает, что лучше бы команда победила.

"Приятно забивать за сборную. Всегда приезжаю в ее расположение с хорошим настроением и хочу показать свой лучший футбол, но этот гол сегодня никому не нужен. Лучше бы мы взяли 3 очка, чем я забил гол", – считает Яремчук.

Настоящим шоком стал гол, который Украина пропустила на 96-й минуте. За минуту до этого украинцы, казалось, забили победный мяч.

"Я даже не поверил. Забили на 93-й минуте, осталось еще 3... Нужно было сыграть более просто. Не забиваешь ты – забивают тебе", – добавил футболист.

Обзор матча Казахстан – Украина:

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