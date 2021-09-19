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Зоря --
Чорноморець --
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Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
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Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
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Зоря --
25 вересня 00:00
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2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Аякс --
Бешикташ --
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Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ліверпуль --
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Мілан --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Шериф --
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Аталанта --
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Мальме --
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Баварія --
Динамо --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
Лілль --
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Це футбол чи ММА? Гравець англійської команди ледь не відірвав ногу супернику

Сергій Шаховець
19 вересня, 13:51
Жахливий епізод стався під час матчу 8-го туру чемпіонату Англії. Після такого можна закінчити з кар'єрою футболіста

Генрі Лендсбері / Фото: Twitter

В Англії, під час матчу Чемпіоншипа між командами Лутон і Суонсі, футболіст господарів поля продемонстрував свої здібності в змішаних єдиноборствах.

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В одному з епізодів Генрі Ленсбері грубим лоу-кіком (так називається в ММА удар знизу) зрізав Раяна Меннінга з Суонсі, що не володів м'ячем – суперник у ту ж мить впав на газон. Причому під час інциденту захисник спокійно прямував до м'яча, коли збоку до нього підбіг Ленсбері.

Найбільше здивував арбітраж судді матчу. Замість червоної картки для Ленсбері він нагородив "гірчичником" обох футболістів.

В результаті поєдинок завершився внічию 3:3. Футболісти Суонсі зуміли відігратися наприкінці матчу.

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