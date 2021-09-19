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Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
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Это футбол или ММА? Игрок английской команды едва не оторвал ногу сопернику

Сергей Шаховец
19 сентября, 13:51
Жуткий эпизод произошел во время матча 8-го тура чемпионата Англии. После такого можно закончить с карьерой футболиста

Генри Лэндсбери / Фото: Twitter

В Англии, во время матча Чемпионшипа между командами Лутон и Суонси, футболист хозяев поля продемонстрировал свои способности в смешанных единоборствах.

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В одном из эпизодов Генри Лэнсбери грубейшим лоу-киком (так называется в ММА удар снизу) срезал не владевшего мячом Райана Мэннинга из Суонси – соперник тут же рухнул на газон. Причем во время инцидента защитник спокойно направлялся к мячу, когда сбоку к нему подбежал Лэнсбери.

Больше всего удивил арбитраж судьи матча. Вместо красной карточки для Лэнсбери он наградил "горчичником" обеих футболистов.

В результате поединок завершился вничью 3:3. Футболисты Суонси сумели отыграться в самом конце матча.

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