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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Ой, шоста... Абраменко відповів, чи виступить на Олімпіаді-2026

Любомир Луканюк
16 лютого, 17:32
Цьогорічні Ігри стали вже п'ятими у кар'єрі фристайліста Олександра Абраменка, який у середу виборов першу медаль для України в Пекіні. Але він не виключає, що будуть і шості

Олександр Абраменко / Фото: Reuters

Після виграшу срібла Олімпіади-2022 у фристайлі 33-річний українець Олександр Абраменко не наважується говорити – завершить він кар'єру на цій мажорній ноті, чи продовжить її до зимових Ігор-2026, які приймуть італійські Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

"Чи буде в моїй кар'єрі шоста Олімпіада? Ой, шоста... Подивимося! Тому що чотири роки – це, звичайно, велика мірка. Саме зараз не можу сказати, що буде. Нині відчуваю велике щастя. Але й велику втому", – зізнався після свого срібного стрибка у Пекіні-2022 Олександр Абраменко.

Герой Пекіна-2022 – Олександр Абраменко / Фото: Reuters

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Нагадаємо, на попередній Олімпіаді, у Пхенчхані, українець виграв золото.

Олександр Абраменко приніс Україні срібло / Фото: REUTERS

Отже, із золотом Ігор-2018 та сріблом Пекіна-2022 Олександр Абраменко став найтитулованішим спортсменом зимових Олімпіад за часів незалежної України.

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Ігри-2022 триватимуть до 20 лютого.