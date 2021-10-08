7 жовтня 21:45
Бельгія 2
Франція 3
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Це фіаско, хлопці. Франція знищила збірну України

Андрій Трофімов
8 жовтня, 21:45
Молодіжна збірна України розгромно поступилася французам у кваліфікації Євро-2023. Але наша команда зберігає шанси на вихід з групи

Команда Ротаня так і не налаштувалася на бій / Фото: УАФ

Сьогодні молодіжна збірна України провела відбірковий поєдинок чемпіонату Європи 2023 року. Підопічні Руслана Ротаня в гостях зустрілися з Францією.

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Все йшло непогано, до 27-ї хвилини, коли Таловєров отримав червону картку. Залишившись в меншості наша команда пропустила п'ять голів.

Франція U-21 – Україна U-21 – 5:0
Голи: Калімуендо (40), Діоп (43), Адлі (54), Шеркі (68, 80)

Україна U-21: Нещерет, Вівчаренко, Батагов, Таловєров, Сич, Михайленко, Назаренко (Дубко, 33), Судаков (Мудрик, 59), Бондаренко (Білошевський, 60), Криськів (Желізко, 46), Кухаревич (В'юнник, 46).

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Незважаючи на поразку, наша команда зберігає шанси на прохід. Потрібно не опуститися нижче другого місця в групі.

Турнірна таблиця

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