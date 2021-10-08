Це фіаско, хлопці. Франція знищила збірну України

Команда Ротаня так і не налаштувалася на бій / Фото: УАФ
Сьогодні молодіжна збірна України провела відбірковий поєдинок чемпіонату Європи 2023 року. Підопічні Руслана Ротаня в гостях зустрілися з Францією.
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Все йшло непогано, до 27-ї хвилини, коли Таловєров отримав червону картку. Залишившись в меншості наша команда пропустила п'ять голів.
Франція U-21 – Україна U-21 – 5:0
Голи: Калімуендо (40), Діоп (43), Адлі (54), Шеркі (68, 80)
Україна U-21: Нещерет, Вівчаренко, Батагов, Таловєров, Сич, Михайленко, Назаренко (Дубко, 33), Судаков (Мудрик, 59), Бондаренко (Білошевський, 60), Криськів (Желізко, 46), Кухаревич (В'юнник, 46).
Незважаючи на поразку, наша команда зберігає шанси на прохід. Потрібно не опуститися нижче другого місця в групі.
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