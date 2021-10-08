7 октября 21:45
Бельгия 2
Франция 3
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
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Это фиаско, парни. Франция уничтожила сборную Украины

Андрей Трофимов
8 октября, 21:45
Молодежная сборная Украины разгромно уступила французам в квалификации Евро-2023. Но наша команда сохраняет шансы на выход из группы

Команда Ротаня так и не настроилась на бой / Фото: УАФ

Сегодня молодежная сборная Украины провела отборочный поединок чемпионата Европы 2023 года. Подопечные Руслана Ротаня в гостях встретились с Францией.

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Все шло неплохо, до 27-й минуты, когда Таловеров получил красную карточку. Оставшись в меньшинстве, наша команда пропустила пять голов.

Франция U-21 – Украина U-21 – 5:0
Голы: Калимуэндо (40), Диоп (43), Адли (54), Шерки (68, 80)

Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Михайленко, Назаренко (Дубко, 33), Судаков (Мудрик, 59), Бондаренко (Билошевский, 60), Крыськив (Желизко, 46), Кухаревич (Вьюнник, 46).

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Несмотря на поражение, наша команда сохраняет шансы на проход. Нужно не опуститься ниже второго места в группе.

Турнирная таблица

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