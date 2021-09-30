Це було круто! Кривдник Ломаченка зняв капелюха перед Усиком

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters, Top Rank Instagram

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес, який у поєдинку за це звання торік здолав Василя Ломаченка, назвав заслуженою перемогу Олександра Усика над Ентоні Джошуа.

"Це була чудова подія для боксу, шикарний поєдинок. Усик затягнув цей бій у 12-й раунд, а там показав свою чемпіонську мужність. Вони обидва – чемпіони. Ми маємо зняти капелюхи перед обома хлопцями за те, що вони вийшли на ринг і віддали там всі сили. А перед Ей-Джеєм – ще і за те, що він після ударів Усика зумів встояти на ногах і продовжував битися"

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

"Того вечора Усик просто виявився кращим як боєць. У цьому вся суть", – вважає Лопес.

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Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Було круто побачити це, але я вважаю, що тепер настав час і нам зробити те ж саме. Легшим ваговим категоріям потрібно повторити це, щоб найкращі билися з найкращими. Необхідно не тільки говорити про це, але і почати робити", – заявив Теофімо Лопес каналу Fino Boxing.

Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

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Щоправда, саме останні слова Лопеса йдуть врозріз з його діями. Нагадаємо, Теофімо відмовляється від реваншу з Ломаченком, незважаючи на домовленість про нього, оголошену відразу після червневої перемоги Василя над Масайосі Накатані.