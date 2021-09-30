Это было круто! Обидчик Ломаченко снял шляпу перед Усиком

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, Top Rank Instagram

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, в поединке за это звание одолевший в прошлом году Василия Ломаченко, назвал заслуженной победу Александра Усика над Энтони Джошуа.

"Это было отличное событие для бокса, замечательный поединок. Усик затащил этот бой в 12-й раунд, а там показал свое чемпионское мужество. Они оба – чемпионы. Мы должны снять шляпу перед обоими парнями за то, что они вышли на ринг и отдали там все силы. А перед Эй-Джеем – еще и за то, что он после ударов Усика сумел устоять на ногах и продолжал драться"

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

"В тот вечер Усик просто оказался лучше как боец. В этом вся суть", – считает Лопес

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Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Было круто увидеть это, но я считаю, что теперь пришла пора нам сделать то же самое. Более легким весам нужно повторить это, чтобы лучшие дрались с лучшими. Необходимо не только говорить об этом, но и начать делать", – заявил Теофимо Лопес каналу Fino Boxing

Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

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Правда, как раз последние слова Лопеса идут вразрез с его действиями. Напомним, Теофимо отказывается от реванша с Ломаченко, несмотря на договоренность о нем, объявленную сразу после июньской победы Василия над Масаеши Накатани.