20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Це була фантастика! УЄФА згадав культовий хет-трик Шеви у ворота Барси

Сергій Шаховець
20 жовтня, 16:40
Сьогодні київське Динамо зіграє на виїзді з іспанською Барселоною. Напередодні матчу Ліги чемпіонів УЄФА нагадав матч цих команд 24-річної давнини

24 роки тому Андрій Шевченко оформив хет-трик у ворота Барси

5 листопада 1997 року Динамо Валерія Лобановського декласувало Барселону Ван Гала з рахунком 4:0. Офіційний Twitter Ліги чемпіонів УЄФА опублікував відео з пам'ятним хет-триком.

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"21-річний Андрій Шевченко оформив хет-трик, коли Динамо розгромило Барселону з рахунком 4:0 в 1997 році.

Можете назвати того, хто забив четвертий гол?", – підписав свій пост УЄФА.

Нагадаємо, що в легендарному поєдинку Андрій Шевченко оформив хет-трик у ворота португальця Вітора Байї, що стояв у рамці Барселони. А завершальну крапку в розгромі "команди зірок" поставив Сергій Ребров.

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Барселона (Іспанія) – Динамо (Київ) – 0:4 (0:3)

Голи: Шевченко, 9, 32, 44-пен, Ребров, 79.

Барселона: Вітор Байя, Феррер, Коуту, Оскар (Надаль, 71), Фігу, Джованні (Амор, 53), Рівалдо, Серхі, Чіріч, Селадес, Райцигер.

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Динамо: Шовковський, Лужний (Волосянко, 59), Головко, Ващук, Дмитрулін, Калитвинцев (Максимов, 46), Косовський, Шевченко, Ребров, Гусин (Михайленко, 60), Хацкевич.

Сьогодні "біло-сині" зіграють на Ноу Камп матч в групі Е проти Барселони. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом. Онлайн матчу Барселона – Динамо доступний на нашому сайті.

Після двох турів Барселона сенсаційно посідає останнє місце в групі, а Динамо йде на третьому місці.

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