9 жовтня 19:00
Фінляндія 1
Україна 2
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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"Це буде фантастика": лідер збірної України після Фінляндії рветься до Львова

Олександр Трикіша
9 жовтня, 21:54
Один з героїв матчу проти Фінляндії Роман Яремчук прокоментував першу перемогу збірної України у відборі на ЧС-2022

Роман Яремчук прокоментував перемогу над Фінляндією / Фото: Reuters

Саме результативний удар Яремчука став переможним в матчі проти Фінляндії. Гол ще важливий тим, що був забитий майже відразу після пропущеного.

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"Найголовніше – три очки для нас і нашої країни. Давно не вигравали, це був вирішальний матч. Наступний матч у Львові, їдемо з хорошим настроєм.

Ми були готові до контратак. Ми відпрацьовували гру на контратаках, віддавали ініціативу супернику. Наш план спрацював, ми задоволені грою.

Роман Яремчук прокоментував матч проти Казахстану / Фото: Reuters

Після пропущеного м'яча було важко, прослизнула думка то вони закриються. Але ми знайшли момент і реалізували його.

Ми планували пресингувати з перших хвилин, ми їх поважали, але це не Франція чи Нідерланди. Почали матч активно і це призвело до голу Ярмоленка.

Ярмоленко забив правою? Думаю, самий підходящий момент, коли потрібно забивати правою. Не головне, як ти забив, головне – результат.

Едуард Соболь, Олександр Караваєв і Роман Яремчук / Фото: Reuters

Думаю, дуже важливо було робити заміни. У нас є група футболістів, їм потрібно теж грати, всі заслуговують грати.

Це була перемога команди, ми виклалися на повну, приїхали і зіграли з повною самовіддачею. Для мене приїзд до збірної завжди позитивні емоції, завжди з відповідальністю ставлюся.

Сподіваюся, якщо буде повний стадіон – буде фантастика. Таких стадіонів дуже мало. Я на багатьох пограв, але такої атмосфери, як на "Арені Львів", мало де бачив. Хочеться забити вдома", – зізнався Яремчук в ефірі каналу "Футбол".

Огляд матчу Фінляндія – Україна:

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