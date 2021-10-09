9 октября 19:00
Финляндия 1
Украина 2
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
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"Это будет фантастика": лидер сборной Украины после Финляндии рвется во Львов

Александр Трикиша
9 октября, 21:54
Один из героев матча против Финляндии Роман Яремчук прокомментировал первую победу сборной Украины в отборе на ЧМ-2022

Роман Яремчук прокомментировал победу над Финляндией / Фото: Reuters

Именно результативный удар Яремчука стал победным в матче против Финляндии. Гол еще важен тем, что был забит почти сразу после пропущенного.

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"Самое главное – три очка для нас и нашей страны. Давно не выигрывали, это был решающий матч. Следующий матч во Львове, едем с хорошим настроением.

Мы были готовы к контратакам. Мы отрабатывали игру на контратаках, отдавали инициативу сопернику. Наш план сработал, мы удовлетворены игрой.

Роман Яремчук прокомментировал матч против Казахстана / Фото: Reuters

После пропущенного мяча было тяжело, проскользнула мысль то они закроются. Но мы нашли момент и реализовали его.

Мы планировали прессинговать с первых минут, мы их уважали, но это не Франция или Нидерланды. Начали матч активно и это привело к голу Ярмоленко.

Ярмоленко забил правой? Думаю, самый подходящий момент, когда нужно забивать правой. Не главное, как ты забил, главное – результат.

Эдуард Соболь, Александр Караваев и Роман Яремчук / Фото: Reuters

Думаю, очень важно было делать замены. У нас есть группа футболистов, им нужно тоже играть, все заслуживают играть.

Это была победа команды, мы выложились на полную, приехали и сыграли с полной самоотдачей. Для меня приезд в сборную всегда позитивные эмоции, всегда с ответственностью отношусь

Надеюсь, если будет полный стадион – будет фантастика. Таких стадионов очень мало. Я на многих поиграл, но такой атмосферы, как на "Арене Львов", мало где видел. Хочется забить дома", – признался Яремчук в эфире канала "Футбол".

Обзор матча Финляндия – Украина:

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