"Это будет фантастика": лидер сборной Украины после Финляндии рвется во Львов

Роман Яремчук прокомментировал победу над Финляндией / Фото: Reuters
Именно результативный удар Яремчука стал победным в матче против Финляндии. Гол еще важен тем, что был забит почти сразу после пропущенного.
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"Самое главное – три очка для нас и нашей страны. Давно не выигрывали, это был решающий матч. Следующий матч во Львове, едем с хорошим настроением.
Мы были готовы к контратакам. Мы отрабатывали игру на контратаках, отдавали инициативу сопернику. Наш план сработал, мы удовлетворены игрой.
После пропущенного мяча было тяжело, проскользнула мысль то они закроются. Но мы нашли момент и реализовали его.
Мы планировали прессинговать с первых минут, мы их уважали, но это не Франция или Нидерланды. Начали матч активно и это привело к голу Ярмоленко.
Ярмоленко забил правой? Думаю, самый подходящий момент, когда нужно забивать правой. Не главное, как ты забил, главное – результат.
Думаю, очень важно было делать замены. У нас есть группа футболистов, им нужно тоже играть, все заслуживают играть.
Это была победа команды, мы выложились на полную, приехали и сыграли с полной самоотдачей. Для меня приезд в сборную всегда позитивные эмоции, всегда с ответственностью отношусь
Надеюсь, если будет полный стадион – будет фантастика. Таких стадионов очень мало. Я на многих поиграл, но такой атмосферы, как на "Арене Львов", мало где видел. Хочется забить дома", – признался Яремчук в эфире канала "Футбол".