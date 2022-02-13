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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Це велике свято: як відповіли російські спортсмени на загрозу вторгнення РФ в Україну

Павло Василенко
13 лютого, 13:56
Українські спортсмени на Олімпійських іграх у Пекіні намагаються привернути увагу світової громадськості до ймовірності російського вторгнення. А росіяни говорити на цю тему відмовляються

Російські спортсмени не помічають військову агресію РФ / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Після естафети в лижній гонці американський журналіст запитав у лижників з РОК, чи вони відчувають, що відносини між країнами ускладнилися.

Що кажуть про загрозу війни українці:

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Денис Слєпцов та Олександр Большунов ухилялися від відповіді, розповідаючи про "мир у всьому світі" та "свято спорту".

"Я думаю, що ми не маємо права обговорювати політичні питання тут, тому що Олімпіада насамперед створена для об'єднання. Тут серед спортсменів немає якоїсь ворожнечі.

Ми тут робимо одну спільну справу – розвиваємо лижні перегони у всьому світі. Тому я думаю, що це питання для спортсменів недоречне. Нехай ці питання вирішують політики", – цитує Слєпцова championat.com.

А потім Большунов додав: "Все-таки Олімпійські ігри – це велике свято".

Загроза з боку Росії

  • Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.
  • НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
  • Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.