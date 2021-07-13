"Це безумство платити так багато": Баюл шокована ціною на власний автограф

Баюл здивована цінами на автографи
Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл дуже здивувалася, коли побачила, що в інтернеті продають її автограф майже за 200 доларів.
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"Колекціонування автографів – це хобі. Але це безумство платити так багато за підпис. А скільки коштує моя медаль? Для мене вона безцінна, не продам її", – написала Баюл в Instagram.
Тут в наборі автограф не тільки Оксани, але і таких легенд, як Віктор Петренко та Мішель Кван.
Додамо, у зірки фігурного катання вже довше прізвище – Баюл-Фаріна. У США Оксана знайшла щастя, вийшовши заміж за мільйонера італійського походження Карло Джея Фаріну – менеджера, який свого часу співпрацював зі Стінгом і Майклом Джексоном.
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Дивіться, як Оксана Баюл стала олімпійською чемпіонкою:
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